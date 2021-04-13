Токио будет добиваться понимания в отношении решения о сбросе воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии будет добиваться понимания со стороны соседних стран в отношении предстоящего сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, прошла очистку от радиоактивных веществ. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Чрезвычайно важно добиться понимания со стороны соседних стран, включая Китай и Южную Корею", - сказал он. Генсек кабинета утверждал, что с ядерных объектов КНР, Южной Кореи и Тайваня также в океан сливается техническая вода с содержанием трития. "Какого-либо воздействия на окружающую среду от этого не замечено", - подчеркнул Като.

Правительство Японии во вторник официально разрешило сбросить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сливу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы.

В стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1 млн 250 тыс. тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.