Сеул обеспокоен в связи с решением Токио сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

СЕУЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея выражает крайнее сожаление по поводу решения японских властей сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Сеуле начальник управления координации государственной политики страны Ку Юн Чхоль, подводя итоги состоявшегося утром экстренного совещания на уровне заместителей министров.

Он добавил, что южнокорейское правительство примет все необходимые меры для защиты населения страны от последствий этого шага Токио. "Народ Республики Корея протестует против решения японских властей. В свою очередь правительство потребует от Японии предпринять меры для обеспечения безопасности наших граждан и предотвращения вреда морской экосистеме", - подчеркнул Ку Юн Чхоль.

Начальник управления также указал, что Сеул поставит в известность о своей обеспокоенности Международное агентство по атомной энергии и попросит международное сообщество дать объективную оценку действиям Токио. Кроме того, Республика Корея усилит проверки на предмет радиационной безопасности импортных продуктов питания.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с АЭС "Фукусима-1" в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. За это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, проведены соответствующие работы.

В стальных баках на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.