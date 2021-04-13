ЕС призвал власти Киргизии обратить внимание на допущенные во время выборов нарушения

БИШКЕК, 13 апреля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) призвал киргизские власти обратить внимание на нарушения, зафиксированные во время проведения в республике выборов в местные органы власти и референдума по внесению поправок в конституцию. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ЕС по итогам состоявшегося в Киргизии 11 апреля голосования.

"Независимые наблюдатели обратили внимание на нарушения, касающиеся, в частности, подкупа избирателей, несоблюдения тайны голосования и правил проведения предвыборной агитации. Национальные власти должны устранить эти нарушения путем дальнейшего улучшения и строгого соблюдения законодательства о выборах в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.

В то же время в ЕС отметили некоторые позитивные моменты в организации и проведении голосования. "Прошедшие совместно с референдумом выборы в местные советы были проведены на основе всеобщего участия и в условиях конкуренции между политическими партиями. По мнению независимых наблюдателей, референдум по конституции прошел хорошо и организованно, хотя были сообщения о неправомерном использовании административного ресурса и нарушениях при агитации в пользу принятия новой конституции", - подчеркивают в Евросоюзе.

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Участие в нем, по последним данным, приняли чуть более 37% граждан, около 79% из которых одобрили изменения основного закона. Официальные итоги будут объявлены до 2 мая.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели правления.