Зариф поблагодарил Лаврова за готовность осудить инцидент в Натанзе

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Тегеран благодарен Москве за готовность осудить инцидент в Натанзе, связанный с аварией в электросети ядерного объекта. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться. И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе", - сказал он в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, в понедельник заявила, что в случае подтверждения информации о злонамеренных действиях, послуживших причиной аварии, данный умысел будет заслуживать решительного осуждения.

Зариф подчеркнул, что Россия и Иран были и остаются двумя соседями и стратегическими партнерами и это сотрудничество за последние восемь лет очень сильно продвинулось вперед, в том числе и благодаря позиции лидеров двух стран Али Хаменеи и Владимира Путина.

Со своей стороны Лавров отметил, что Москва ценит возможность сохранения регулярных очных контактов с иранской стороной, несмотря на пандемию коронавируса. "Очень рад нашей очередной встрече на гостеприимной иранской земле. Очень ценю наше традиционное тесное взаимодействие, причем не только с использованием современных технологий, но очно, несмотря на пандемию и вызванные ей ограничения. Это очное общение продолжалось регулярно", - сказал российский министр в начале встречи.

"Сегодня продолжим разговор по всем проблемам, которые мы обсуждали в ходе вашего визита в Москву в январе", - отметил Лавров. Он добавил, что взаимосвязи Москвы и Тегерана "охватывают весь спектр деятельности государств, включая контакты на высшем уровне и включая регулярное общение между профильными министерствами и ведомствами, и включая парламентские связи". "Безусловно, нас объединяют общие подходы к современным международным региональным проблемам", - подчеркнул Лавров.