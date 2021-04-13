Мэр города в США призвал протестующих в связи с гибелью темнокожего разойтись по домам

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти города Бруклин-Сентер (штат Миннесота), где в воскресенье из-за ошибки сотрудницы полиции погиб 20-летний афроамериканец Данте Райт, требуют от протестующих разойтись по домам в соблюдение комендантского часа. С соответствующим заявлением мэр города Майк Эллиотт выступил в понедельник вечером в эфире телекомпании CNN.

"Я прошу всех разойтись по домам. Нам нужно поддерживать порядок в городе", - указал он. По словам градоначальника, он понимает недовольство жителей, однако властям "необходимо удостовериться, что завтра у людей будет возможность выйти на мирный протест, чтобы выразить свою скорбь".

По данным CNN, в понедельник вечером сотни людей приняли участие в протестах в Бруклин-Сентере и соседнем с ним Миннеаполисе. Наибольшее число демонстрантов насчитывалось рядом с отделением полиции Бруклин-Сентера, где до недавнего времени служила сотрудница Ким Поттер, выстрелившая в Райта. Они скандировали имя погибшего, а также лозунги с требованием правосудия.

Манифестанты не покидали площадь перед полицейским участком даже после наступления комендантского часа, который был введен ранее в Миннеаполисе и его окрестностях. Согласно свидетельству журналистов CNN, полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты для разгона протестующих, по меньшей мере один человек был задержан. По состоянию на 11:00 (06:00 мск) большинство манифестантов покинуло площадь перед участком.

В то же время, как отмечает телекомпания CBS, несколько сотен человек приняли участие в мирной акции на месте инцидента, приведшего к гибели афроамериканца. Перед собравшимися выступили мать и вдова Райта. Несколько активистов установили на месте происшествия импровизированный монумент в виде поднятого вверх кулака - одного из символов движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").

Как отмечает телеканал Fox News, около полутора сотен человек приняли участие в мирной акции в Нью-Йорке, пройдя с плакатами в память о Райте по Бруклинскому мосту, а другая группа протестующих провела акцию в Вашингтон-сквере. По свидетельству газеты USA Today, небольшая группа демонстрантов собралась в память о Райте в калифорнийском Окленде. Небольшие протестные акции также имели место в разных районах столицы США. Телекомпания Fox News, оценивает общее число их участников в несколько сотен, о каких-либо происшествиях не сообщается.

Об инциденте

Сотрудники полиции Бруклин-Сентера остановили автомобиль 20-летнего Райта в воскресенье из-за нарушения им правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

По словам главы полиции Бруклин-Сентера Тима Гэннона, смерть Райта стала следствием ошибки сотрудницы правоохранительных органов, она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из огнестрельного оружия. Она временно отстранена от службы. Инцидент привел к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.

Суд в Миннеаполисе

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании темнокожего Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.