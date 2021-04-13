В ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник сообщило агентство "Луганскинформцентр" со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате применения вооруженными формированиями Украины снайперского оружия в районе населенного пункта Михайловка 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, говорится в сообщении.

Ранее сегодня в СЦКК сообщили, что украинские военные четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в районе линии соприкосновения сторон в зоне ответственности Луганской народной республики.

Участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений о соблюдении режима тишины в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из минометов, крупнокалиберных и танковых орудий, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.