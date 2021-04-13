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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Алиев не исключил возможности заключения мирного соглашения с Арменией

Ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой, указал президент Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Минобороны Азербайджана/ТАСС
Описание
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Минобороны Азербайджана/ТАСС

БАКУ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.

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"Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией", - сказал он на конференции в Баку.

"Я неоднократно говорил о возможности заключения мирного соглашения. Это наши планы, но с армянской стороны нет никаких подобных сигналов, - подчеркнул Алиев. - Как президент, я смотрю в будущее. Мы сделаем все [для нормализации отношений], если будут позитивные сигналы из Армении".

Алиев считает, что ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

"Ситуация после войны (обострение ситуации осенью прошлого года - прим. ТАСС) по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития", - заявил он.

Алиев также призвал к взаимодействию гражданское общество Армении в мирном строительстве в регионе. "В то же время нам надо смотреть в будущее. Здесь мы ожидаем большего взаимодействия от гражданского общества Армении. Никто из них не скажет не то что хорошего, но даже нейтрального слова про Азербайджан. <...> Конфликт решен, и нам надо смотреть в будущее", - подчеркнул глава государства.

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АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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