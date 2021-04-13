В МАГАТЭ поддержали решение Японии слить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

ВЕНА, 13 апреля. /ТАСС/. Решение Японии о сбросе в океан воды с АЭС "Фукусима-1" соответствует мировой практике и может пройти при мониторинге Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил во вторник генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Он приветствовал объявление Японией способа избавления от воды на АЭС "Фукусима-1". Как говорится в распространенном заявлении МАГАТЭ, контролируемые сбросы воды в море обычно используются действующими атомными электростанциями в мире в соответствии с условиями оценки безопасности и воздействия на окружающую среду. "Решение правительства Японии соответствует мировой практике", - отметил Гросси.

Кроме того, МАГАТЭ готово предоставить техническую поддержку Японии в мониторинге и проверке безопасного и прозрачного процесса реализации этого плана. Как отмечается в заявлении организации, Япония обращалась в МАГАТЭ с просьбой о сотрудничестве в утилизации воды. Гросси заявил, что агентство будет "тесно сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды", чтобы укрепить уверенность в том, что слив осуществляется без неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.