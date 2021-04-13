Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении

БАКУ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", - сказал Алиев на конференции в Баку "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

Азербайджан планирует в течение трех лет завершить в районе Нагорного Карабаха основные инфраструктурные проекты, добавил Алиев.

"Думаю, в течение ближайших трех лет мы завершим все основные инфраструктурные проекты, такие как железные дороги, шоссе, мощности по производству электроэнергии, водоснабжение, и будем активно вести строительство", - сказал он.

"Мы должны все тщательно спланировать, нам нужны подробные планы [развития] каждого освобожденного города, деревень, чтобы люди, которые возвращаются, имели нормальные условия для жизни", - сказал президент. Он также уверен, что к тому же времени "Зангезурский коридор уже будет действовать". "Определенно, поскольку мы планировали в течение 2-2,5 лет это сделать", - добавил Алиев. "Строительство 40 км дороги не займет больше времени. Конечно, если будет координация и Армения не будет создавать искусственных препятствий", - заявил азербайджанский президент.

МИД Армении в начале марта отметил, что заявление от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и РФ, не подразумевает открытие коридора из Азербайджана через Зангезур (Сюникская область Армении) в Турцию.

Часть районов вокруг Нагорного Карабаха перешли под контроль Баку по условиям трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям в зоне конфликта, которые начались 27 сентября 2020 года. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.