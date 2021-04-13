Алиев заявил, что поднимал вопрос обнаруженных в Шуше "Искандеров" в разговоре с Путиным

БАКУ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении в городе Шуша обломков ракет "Искандер-М".

"Я задал этот вопрос в разговоре с [президентом России] Владимиром Путиным, который состоялся 1 апреля. Народ Азербайджана должен знать ответ. Прошло уже около двух недель", - сказал Алиев во вторник на конференции в Баку.

Он также сообщил, что 4 апреля Минобороны Азербайджана направило российским коллегам официальный запрос в связи с обнаружением обломков этих ракет. "Мы предоставили фото, видео и другие материалы, и задали вопрос: что это за ракеты, и что произошло. Прошло уже девять дней, но ответа нет", - добавил Алиев.

"Искандеры" здесь. <...> Как они попали в Шушу? Откуда запускались? Кто их запускал? Мы ждем ответов", - подчеркнул Алиев.

2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (АНАМА) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Представитель АНАМА заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса "Искандер-М".

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в регионе осенью 2020 года. По его словам, отсутствие их применения "было подтверждено". Песков добавил, что Кремль "не располагает информацией", откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.