Алиев указал, что Азербайджан обеспокоен переговорами Армении с РФ о модернизации армии

БАКУ, 13 апреля. /ТАСС/. Азербайджан выражает обеспокоенность в связи с тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации собственных вооруженных сил. Об этом во вторник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", проходящей в Баку.

"Мы очень обеспокоены тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации своей армии. И о своем беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение", - сказал он.

Вместе с тем Алиев не исключает мирного сосуществования армян и азербайджанцев. "Я думаю, не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок. В качестве примера я неоднократно приводил Грузию, где азербайджанцы и армяне живут вместе не только в одном регионе, но даже иногда в одних деревнях", - отметил глава государства.