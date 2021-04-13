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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Алиев призвал Минскую группу представить предложения по налаживанию мира в регионе

БАКУ, 13 апреля. /ТАСС/. Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе. Об этом заявил на конференции во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ - прим. ТАСС) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков - в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. <...> Я надеюсь, они (представители Минской группы ОБСЕ - прим. ТАСС) вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения", - сказал азербайджанский лидер.

Теги
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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