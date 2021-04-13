МИД КНР назвал "пустой болтовней" заявление Канады об "активности разведслужб" Китая и РФ

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Заявление канадских властей об усилении шпионской деятельности разведок Китая и России следует считать несостоятельной "пустой болтовней", поскольку Оттава не оперирует доказательствами. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Боюсь, что это заявление канадской стороны можно считать пустой болтовней. Есть ли у них доказательства"? - сказал он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста

По словам дипломата, подобные официальные заявления Канады следует считать "недопустимой клеветой".

Как заявил в понедельник глава Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо, уровень активности иностранных разведок на территории Канады в 2020 году достиг показателей времен холодной войны. В CSIS считают, что такой деятельностью якобы активно занимались разведывательные службы Ирана, КНР и России, а также различные международные террористические организации.