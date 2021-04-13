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Маневры Филиппин и США пройдут без мероприятий на море

Учения Balikatan, в которых принимают участие 1 тыс. филиппинских и 700 американских военных, завершатся 23 апреля

БАНГКОК, 13 апреля. /ТАСС/. Маневры Balikatan, начавшиеся в понедельник между американскими и филиппинскими военными, пройдут в этом году без мероприятий на море и завершатся 23 апреля. Об этом во вторник сообщил командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Джованни Карло Бакордо.

"Учения Balikatan в этом году не включают в себя морских мероприятий, согласованных представителями министерств обороны США и Филиппин, из-за продолжающейся пандемии [коронавируса]", - приводит его слова Philippine news agency. Вице-адмирал сообщил об этом, когда его попросили уточнить, будут ли в маневрах участвовать ракетные фрегаты BRP Jose Rizal (FF-150) и BRP Antonio Luna (FF-151). По его словам, члены экипажей двух кораблей проходят различные тренировки и испытания систем перед их боевым развертыванием. FF-150 и FF-151 присоединились к ВМС Филиппин в июле 2020 года и марте текущего года соответственно.

Нынешние учения Balikatan направлены на укрепление взаимодействия в отражении внешней угрозы, борьбе с терроризмом и ликвидации последствий стихийных бедствий. Маневры, в которых принимают участие 1 тыс. филиппинских и 700 американских военных, завершатся 23 апреля. Ранее в таких учениях были задействованы не менее 7,6 тыс. военнослужащих двух стран. В 2020 году командования ВС Филиппин и США отказались от проведения маневров из-за пандемии нового коронавируса.

Учения проводятся на фоне напряженности в отношениях Манилы и Пекина из-за присутствия в марте более 200 китайских промысловых судов в районе рифа Уитсун в восточной части Южно-Китайского моря. Риф является частью архипелага Спратли, на который претендуют Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам и Китай.

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СШАФилиппины
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