Япония и ФРГ договорились активизировать сотрудничество в Индийско-Тихоокеанском регионе

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Япония и Германия договорились активизировать двустороннее сотрудничество для реализации концепции свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам прошедших во вторник в Токио в формате "два плюс два" переговоров глав МИД и Минобороны двух стран.

"Оба государства подтвердили готовность ведения тесного сотрудничества, направленного на реализацию концепции свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона", - сообщается в заявлении японского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что стороны также обсудили возможность сотрудничества, направленного на "предотвращение контрабанды нефтепродуктов на море, осуществляемой КНДР".

Главы МИД двух стран Хайко Маас и Тосимицу Мотэги, а также руководители оборонных ведомств Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Нобуо Киси обменялись мнениями о ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также обсудили ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и проблему Гонконга. Сообщается, что стороны также договорились о тесном сотрудничестве по различным международным вопросам, в том числе по тем, которые касаются России и Ирана.

Ранее Япония и Германия заключили соглашение о защите информации, которое необходимо, в частности, для проведения совместных военных учений и операций. Документ также создает условия для обмена конфиденциальными данными между вооруженными силами двух стран.

Летом этого года Министерство обороны ФРГ намерено направить боевой корабль в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей. Предполагается, что германский фрегат проведет учения с ВМС этих стран.