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Кризис на Украине

В ОБСЕ обсудят 14 апреля ситуацию на границе России и Украины

Совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ пройдет под председательством Швеции и Армении

ВЕНА, 13 апреля. /ТАСС/. Представители государств - участников ОБСЕ обсудят в среду военную активность России на границе с Украиной. Об этом сообщило во вторник председательство Швеции в ОБСЕ.

Согласно его заявлению, совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ пройдет под председательством Швеции и Армении 14 апреля. "В соответствии с Венским документом ОБСЕ эта встреча была запрошена Украиной в связи с необычной военной активностью России. Венский документ - ключ к нашей общей безопасности", - говорится в сообщении председательства в Twitter. Первоначально встреча планировалась во вторник.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.

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АрменияШвецияУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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