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Кассационный суд Армении арестовал племянника бывшего президента Саргсяна

Нарека Саргсяна обвиняют в хранении оружия и наркотиков

ЕРЕВАН, 13 апреля. /ТАСС/. Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и принял решение арестовать племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, который обвиняется в хранении оружия и наркотиков. Об этом во вторник написал на своей странице в Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

"Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу Генпрокуратуры, отменил решение апелляционного суда и принял решение заключить под арест Нарека Саргсяна", - отметил он.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые нашли у него дома во время обыска, а также в присвоении чужого имущества. Сотрудники Службы национальной безопасности задержали его друга, у которого изъяли чемодан с наркотиками и пистолетами. Саргсян был экстрадирован из Чехии в Армению 21 декабря 2019 года, а 24 декабря суд общей юрисдикции постановил арестовать его.

В конце ноября 2020 года апелляционный суд республики удовлетворил ходатайство адвокатов и освободил Саргсяна, назначив залог в $50 тыс.

Теги
АрменияСаргсян, Серж Азатович
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