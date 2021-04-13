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НАТО считает необоснованной переброску РФ военных к границе с Украиной

По словам генсека, альянс полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность
Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/OLIVIER HOSLET / POOL
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET / POOL

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Североатлантический альянс считает "необоснованной и необъяснимой" переброску Россией войск к границе с Украиной. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

"Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми", - утверждал Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Поддержка НАТО... Поддержка НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины является незыблемой", - заявил Столтенберг.

НАТО на деле поддерживает Киев, альянс в прошлом уже ввел санкции и разместил свои войска у границ с РФ, добавил Столтенберг.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.​​​

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