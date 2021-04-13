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Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий

Глава МИД отметил, что страна намерена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина не намерена воевать и нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - заверил он.

Кулеба добавил, что Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если "начнется виток насилия".

Членство в НАТО

Украина уверена, что в будущем станет частью НАТО, и считает, что для членства не нужно дополнительных критериев на фоне отношений с Россией, заявил Кулеба.

"Мы убеждены, что НАТО сдержит свое обещание, и для нас членство в НАТО - это вопрос времени. И нет никаких других критериев, которым нужно соответствовать в том, что касается отношений с Россией", - уверен Кулеба.

По его словам, уже сейчас, на фоне ситуации в Донбассе, Киеву и альянсу нужно интенсифицировать сотрудничество с учетом полученного ранее Украиной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО. "Текущая эскалация со стороны Российской Федерации в восточной части [Украины] показывает, что НАТО и Украине нужно исследовать возможности, которые предоставляются партнерством с расширенными возможностями НАТО, и нужно интенсифицировать наши усилия, чтобы партнерство наполнилось новыми действиями", - предложил министр.

Киеву и НАТО необходимо интенсифицировать сотрудничество на фоне эскалации на востоке Украины.

Теги
УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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