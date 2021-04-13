Кулеба заявил, что Украина никогда не станет частью "русского мира"

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина является частью западного мира и никогда не станет частью "русского мира". Об этом заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью "русского мира", - сказал он.

Министр заявил, что Киеву необходимо принять "на операционном уровне меры, которые бы сдерживали Россию, ее агрессивные намерения". "Это может быть как новый раунд санкций, который бы поднял цену российской агрессии, это может быть прямая поддержка [Украины] и укрепление украинских оборонительных способностей", - добавил глава МИД.

Кулеба во вторник находится с визитом в Брюсселе, в ходе которого он, в частности, примет участие в заседании комиссии НАТО - Украина.