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США увеличат свой контингент в Германии на 500 человек

В настоящий момент в ФРГ размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. США собираются увеличить военное присутствие на территории ФРГ на 500 человек. Об этом заявила во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров в Берлине с коллегой из США Ллойдом Остином.

"Войска в ФРГ будут усилены на 500 человек. Это сильный знак сплоченности", - сказала она. Министр не уточнила, в какие сроки прибудут военнослужащие, на какой именно базе они будут дислоцированы и что будет входить в их задачи.

Предыдущий президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Действующий президент Джозеф Байден от этих планов отказался.

Теги
СШАГерманияКрамп-Карренбауэр, АннегретОстин, Ллойд
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