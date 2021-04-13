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Пандемия COVID-19
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Израиль планирует разрешить въезд для групп вакцинированных иностранных туристов с 23 мая

Путешественники должны будут пройти ПЦР-тест перед посадкой, а также сделать его и серологический анализ по прибытии в аэропорт Бен-Гурион
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апреля. /ТАСС/. Израиль разрабатывает программу по началу приема групп вакцинированных от ковида иностранных туристов с 23 мая, сообщили во вторник в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма еврейского государства.

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"Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов, так как будет легче отслеживать их перемещение. Группы начнут прибывать с 23 мая в соответствии с установленной квотой, а по результатам первого этапа будет изучена возможность въезда для туристов вне групп, если уровни заболеваемости будут оставаться на нынешнем уровне", - говорится в документе.

В заявлении указывается, что "туристы должны будут пройти ПЦР-тест перед посадкой, а также сделать ПЦР-тест и серологический анализ для подтверждения вакцинации или выздоровления от COVID-19 по прибытии в аэропорт Бен-Гурион". "Будут продолжены контакты со странами для заключения соглашений о взаимном признании сертификатов вакцинации с тем, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании", - отметили в Минздраве и Минтуризма Израиля. "В ближайшие дни программа будет представлена для доработки на профессиональном уровне, после чего опубликована с указанием всех деталей", - добавили там.

Кабмин Израиля 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января авиасообщение по всем направлениям, но въезд в еврейское государство до 8 апреля был разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от ковида иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
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