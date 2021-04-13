Figaro: Макрон встретится с Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Париже

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце. Об этом сообщила во вторник газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе", - отмечает издание на своем сайте. "Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце", - подчеркнула газета.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что президент Украины намерен посетить в ближайшее время Париж для встречи с французским коллегой. В качестве ключевых тем встречи Зеленского и Макрона названы ситуация на востоке Украины и проведение украинскими властями реформ.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе. Как отметили в пресс-службе российского лидера, при обсуждении ситуации на Украине была подтверждена безальтернативность Минских соглашений 2015 года "как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране".