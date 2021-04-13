В Харьковской области на границе с Россией пройдут масштабные антитеррористические учения

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что со среды начинает масштабные антитеррористические учения в Харьковской области "с сосредоточением особого внимания на приграничных районах". Об этом спецслужба сообщила во вторник.

"14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировка проходит до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учениях примут участие представители Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка и других силовых органов.

При этом уточняется, что учения будут проходить "в условиях максимально приближенных к реальным", в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. В СБУ не сообщили о численности участников предстоящих учений.