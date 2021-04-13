Кравчук намерен поднять в контактной группе по Донбассу вопрос о перемещении войск РФ

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что поднимет вопрос о скоплении российских войск у границ Украины на переговорах в среду.

"Какой будет реакция российской стороны, мне предположить трудно", - заявил он в эфире телеканала "Настоящее время".

При этом он считает, что Украина должна быть готова к любому развитию событий, и добавил, что западные партнеры заверяют Киев в своей поддержке. Кравчук также высказал мнение, что эскалация конфликта в Донбассе может превратиться "в третью мировую войну". "Если они решатся и пойдут войной против Украины, - это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну", - сказал он.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.