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Американская разведка полагает, что Россия хочет прагматического сотрудничества с США

В докладе также утверждается, что Москва продолжит применять различную тактику, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнерства, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Американская разведка полагает, что Россия стремится к прагматическому сотрудничеству, а не конфликту с Соединенными Штатами. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Мы ожидаем, что Москва будет добиваться прагматического сотрудничества с Вашингтоном на ее собственных условиях. И мы считаем, что Россия не желает прямого конфликта с силами США", - подчеркивается в отчете.

Одновременно в нем утверждается, что "Москва продолжит применять различную тактику в текущем году, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнерства, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы, а также продемонстрировать способность России формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном мировом порядке".

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