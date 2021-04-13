Байден в разговоре с Путиным призвал к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе с Украиной и призвал Москву к "деэскалации напряженности". Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении по итогам переговоров.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием военного присутствия России в оккупированном Крыму и на украинских границах, а также призвал Россию к деэскалации напряженности", - утверждается в документе.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Песков подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Он также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.