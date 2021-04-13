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Байден предложил Путину провести саммит в третьей стране

Президент США в телефонном разговоре подтвердил свою цель построить "стабильные и предсказуемые отношения с Россией"

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник второй с момента вступления американского лидера в должность телефонный разговор. Об этом сообщили в Белом доме. Кремль о таком разговоре пока не сообщал.

По данным пресс-службы американского президента, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Он подтвердил свою цель построить "стабильные и предсказуемые отношения с Россией". При этом американский лидер "ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов".

Байден обсудил с российским лидером намерение продолжить диалог по стратегической стабильности в рамках продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Президент США выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на российско-украинской границе и призвал Москву к "деэскалации конфликта". Он также подчеркнул приверженность Вашингтона "суверенитету и территориальной целостности Украины".

Впервые Путин и Байден поговорили по телефону 26 января. Беседа продолжалась чуть больше 35 минут. В ней лидеры, в частности, выразили удовлетворение состоявшимся в тот же день обменом дипломатическими нотами о продлении СНВ-3, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, торгово-экономической и других сферах, международные отношения и другие вопросы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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