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Эрдоган заявил, что диалог России и Турции помог в предотвращении кризисов в регионе

По словам турецкого лидера, республика намерена "продолжать сотрудничество с Россией с прежним подходом"

АНКАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что диалог Анкары и Москвы помог в предотвращении кризисов в регионе.

"Я считаю, что каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, сыграли важную роль в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов", - сказал на пресс-конференции в Анкаре Эрдоган.

По словам турецкого лидера, республика намерена "продолжать сотрудничество с Россией с прежним подходом".

Он также назвал продуктивными телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в минувшую пятницу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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