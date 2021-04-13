Эрдоган заявил, что диалог России и Турции помог в предотвращении кризисов в регионе

АНКАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что диалог Анкары и Москвы помог в предотвращении кризисов в регионе.

"Я считаю, что каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, сыграли важную роль в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов", - сказал на пресс-конференции в Анкаре Эрдоган.

По словам турецкого лидера, республика намерена "продолжать сотрудничество с Россией с прежним подходом".

Он также назвал продуктивными телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в минувшую пятницу.