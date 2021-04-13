ДНР сообщила, что подгруппа по безопасности завершилась безрезультатно из-за позиции Киева

ДОНЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Заседание рабочей группы по вопросам безопасности контактной группы по Донбассу завершилось во вторник безрезультатно из-за позиции украинской стороны. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Заседание рабочей группы по вопросам безопасности завершено. Участникам не удалось достичь консенсуса в согласовании модальностей работы координационного механизма по причине деструктивной позиции украинской стороны", - сообщило представительство ДНР.

Ранее оно информировало, что украинская сторона на заседании рабочей группы по безопасности во вторник отказалась расследовать инциденты, приведшие к гибели двух мирных жителей ДНР, в том числе ребенка, отвергла свою вину в этом и обвинила республику в инсценировке.

Накануне очередного заседания рабочих групп контактной группы по Донбассу Донецкая и Луганская народные республики заявляли о своем стремлении к конструктивному обсуждению вопросов урегулирования конфликта в регионе. В частности, они предлагают украинской стороне начать продуктивное обсуждение уточнений и конкретизации координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений в рамках мер по усилению режима прекращения огня.