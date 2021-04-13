Совбез ООН не удовлетворил протест России по символике непризнанного Косова

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник принял решение продолжить заседание по вопросу непризнанного Косова без изменений, разрешив представителю этой территории оставить флаг непризнанной республики на заднем фоне. Таким образом, требование России о необходимости смены фона представителем Косова не было удовлетворено.

"Касательно замечаний, сделанных представителем РФ, члены Совета Безопасности пришли к соглашению в том, что виртуальная телеконференция является неформальным заседанием, и задний фон участников встречи не содержит каких-либо указаний. Совет решил продолжить работу с этим пониманием", - сказал председатель Совбеза в апреле, постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи. При этом представитель Косова после возобновления заседания не смогла сразу включить аудиосвязь, и слово перешло к другому оратору.

В самом начале встречи первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "восемь членов Совбеза ООН не признают Косово как государство", поэтому "необходимо попросить представителя Косова убрать, сменить фон или удалить флаг". В свою очередь Великобритания выступила с протестом против этого требования, заявив, что данное заседание является неформальным, а представитель непризнанной республики уже выступала ранее с подобным фоном. Председатель принял решение прервать заседание, и члены СБ ООН удалились на закрытые консультации, которые продлились около получаса.