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Кризис на Украине
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Ниинистё обсудил с Путиным ситуацию в Крыму и на российско-украинской границе

Президент Финляндии выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск, сообщили в канцелярии финского лидера
Президент Финляндии Саули Ниинистё Vesa Moilanen/Lehtikuva/via REUTERS
Описание
Президент Финляндии Саули Ниинистё
© Vesa Moilanen/Lehtikuva/via REUTERS

ХЕЛЬСИНКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Крыму и на границе РФ и Украины. Об этом сообщила во вторник канцелярия финского лидера.

"Ниинистё во вторник вечером провел длительную беседу по телефону с Путиным. Президенты обсудили напряженную ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Ниинистё выразил серьезную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряженности", - говорится в сообщении.

Канцелярия указала, что российский лидер рассказал Ниинистё "о своей беседе с президентом США Джо Байденом и о планирующейся встрече двух президентов". Финский президент в свою очередь проинформировал Путина о своей инициативе по укреплению "духа Хельсинки" - ранее Ниинистё выступил с предложением организовать для этого в Финляндии международную конференцию в 2025 году, когда исполнится 50 лет с момента подписания в Хельсинки Заключительного акта, который положил начало существованию ОБСЕ.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАФинляндияРоссияКризис на УкраинеБайден, Джозеф (Джо)
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