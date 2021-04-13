В США объявили, что Байден намерен вывести войска из Афганистана к 11 сентября

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США. Об этом заявил во вторник представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане.

"Мы начнем упорядоченный вывод оставшихся войск к 1 мая и планируем вывести все американские войска из страны к 20-й годовщине 11 сентября", - отметил он, добавив, что вывод войск будет проходить "без всяких условий".

Представитель американской исполнительной власти также указал, что Вашингтон предостерег радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) от атак на американских военнослужащих. "Мы заявили талибам, что без малейшего сомнения будем решительно реагировать на любые атаки на американских военнослужащих, когда мы проводим упорядоченный и безопасный вывод войск", - добавил он, указав, что США сохранят в регионе контингент, необходимый для противостояния терроризму.