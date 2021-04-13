США заявили, что не меняют позицию по давлению на Россию из-за планов проведения саммита

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются менять свою позицию относительно оказания дальнейшего давления на РФ в связи с планами организации новой российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей задали вопрос о том, означает ли предложение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, что Вашингтон, скорее всего, не будет вводить более жесткие санкции в отношении Москвы. "Я не буду забегать вперед с какими-либо объявлениями, которые у нас имеются относительно последствий, которые будут иметь место для российского руководства из-за действий, которые они уже предприняли", - ответила Псаки. "Нет, это не меняет расчетов, процесса проведения обзора, который идет", - пояснила пресс-секретарь.

"Конечно же, президент [Байден] четко заявлял, что последствия будут", - сказала она. "Надеюсь, что скоро я смогу поделиться с вами дополнительной информацией на этот счет", - добавила Псаки.

Как объявил Белый дом, Байден в состоявшемся несколькими часами ранее телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны.

Псаки отметила, что Соединенные Штаты в отношениях с Россией в большей степени стремятся к предсказуемости, нежели к доверию.

"Я думаю, что мы работаем над [установлением] предсказуемых и стабильных отношений. Мы ищем не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность, потому что есть ряд угроз и возможностей в мире", - сказала она. "Президент хочет иметь возможность сфокусироваться на этом, а не на сопернических отношениях с Россией", - отметила Псаки.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома информировала о том, что американская разведка составляет обзор на российском направлении, по итогам которого Вашингтон намерен в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds, в данный момент полагая, что за ней могут стоять хакеры "российского происхождения", заявила 17 февраля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds.