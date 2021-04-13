В Нацразведке США считают, что КНДР может возобновить ядерные и ракетные испытания

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. КНДР способна возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была опубликована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предпринять целый ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, чтобы изменить ситуацию в регионе в области безопасности и вбить клин между Соединенными Штатами и их союзниками, вплоть до <...> возобновления испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет", - считают авторы доклада.