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В Нацразведке США считают, что КНДР может возобновить ядерные и ракетные испытания

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предпринять целый ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, говорится в докладе

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. КНДР способна возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была опубликована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предпринять целый ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, чтобы изменить ситуацию в регионе в области безопасности и вбить клин между Соединенными Штатами и их союзниками, вплоть до <...> возобновления испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет", - считают авторы доклада.

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