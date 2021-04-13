Глава Молдавии ждет объяснений от Зеленского после похищения украинского судьи в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пыталась связаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить инцидент, связанный с похищением в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса. Об этом Санду сообщила во вторник в интервью новостному порталу Cotidianul, комментируя появившуюся в прессе информацию о причастности к похищению украинских спецслужб.

"У нас есть вопросы к украинской стороне, на которые мы пока не получили ответов. <…> Мои советники пытались связаться с командой президента [Зеленского], у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке", - сказала Санду. По ее словам, без ответа остаются также запросы следственных органов Молдавии к украинским коллегам по этому делу.

По данным СМИ, МИД Молдавии направил посольству Украины ноту. Под подозрение в причастности к похищению попал военный атташе посольства Украины в Кишиневе Сергей Сметанюк. Якобы эта информация содержалась в докладной записке, которую направил в МИД Украины посол этой страны в Кишиневе Марко Шевченко. Госорганы Молдавии эту информацию не подтверждают и не комментируют.

Ранее в парламенте Молдавии была сформирована специальная комиссия для расследования этого дела. Авторами инициативы выступили депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова. Они обвинили в содействии в похищении Службу информации и безопасности Молдавии (СИБ), которая подчиняется президенту страны. Украинские и молдавские СМИ сообщали, что Чаус якобы может дать в Киеве показания против бывшего украинского президента Петра Порошенко. СИБ опровергла обвинение в причастности к похищению, а Санду призвала провести тщательное расследование.

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого подозреваемый, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 2017 года Чаус скрывался в Молдавии, пытался получить здесь убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Глава МВД Молдавии Павел Войку позже сообщил, что полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила круг подозреваемых в нем иностранных граждан, которые позже пересекли границу Украины.