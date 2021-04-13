Франция призывает РФ, КНР, США, Британию и ФРГ к ответу на план Ирана по обогащению урана

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Франция призывает РФ, КНР, США, Великобританию и ФРГ к единому ответу на план Ирана по обогащению урана до 60%. Об этом заявил во вторник представитель Елисейского дворца.

"Речь идет о серьезных намерениях, которые мы осуждаем и которые требуют скоординированного ответа со стороны Франции, Германии, Великобритании, США, России и Китая", - заявили в администрации французского президента Эмманюэля Макрона. Такая координация, по словам представителя Елисейского дворца, "осуществляется".

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что заседание по ядерной сделке в Вене переносится с 14 на 15 апреля. По его словам, Тегеран со среды приступит к обогащению урана до 60%.

Данное решение было принято Ираном в связи с ЧП на ядерном объекте в Натанзе. Ответственность за произошедшую там аварию власти Ирана возложили на Израиль. Тегеран охарактеризовал случившееся в Натанзе как диверсию. Правительство США заверило, что не причастно к произошедшему.

В Вене на минувшей неделе прошло первое в этом году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - России, Китая, Германия, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений СВПД.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил 2 марта в телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.