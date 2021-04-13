СМИ: суд в Бразилии разрешил импортировать "Спутник V" в случае проволочек регулятора

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии разрешил ввозить в страну российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", если до конца апреля регулятор не примет решения насчет возможности ее применения. Соответствующее ходатайство властей штата Мараньян удовлетворил во вторник судья Рикарду Левандовский, сообщает телеканал Globo.

Ранее власти этого региона участвовали в совместной с другими северо-восточными штатами Бразилии закупке препарата, который до сих пор не одобрен Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).

26 марта фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая в стране Российский фонд прямых инвестиций, направила регулятору новый запрос на регистрацию вакцины. На следующий день регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Anvisa уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки по "Спутнику V", в связи с чем владелец Uniao Quimica Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно, в интересах производителей других вакцин.

На прошлой неделе стало известно о готовящемся визите делегации Anvisa в Россию для инспекции предприятий, где производят "Спутник V". В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также импорта в Бразилию.