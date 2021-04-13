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Кризис на Украине

Боррель и Блинкен обсудили Украину, Афганистан и Иран

Глава внешнеполитической службы ЕС и госсекретарь США, в частности, выразили озабоченность наращиванием военных сил России у границ Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел во вторник в Брюсселе переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в частности, по ситуации на Украине, в Афганистане и по ядерной сделке с Ираном. Об этом говорится в распространенном внешнеполитической службой ЕС заявлении.

"Жозеп Боррель и Энтони Блинкен обсудили последнее развитие событий на Украине и выразили глубокую озабоченность наращиванием военных сил России у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму (так Вашингтон и Брюссель называют воссоединение полуострова с Россией - прим. ТАСС), - говорится в заявлении. - Они договорились продолжать работу по стабилизации в Афганистане".

Стороны также обсудили иранскую ядерную сделку и подчеркнули важность ее полной имплементации всеми сторонами.

Теги
СШАКризис на УкраинеБоррель, ЖозепБлинкен, Энтони
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