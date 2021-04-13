Пентагон сообщил, что США начнут переброску своих F-35 в Европу осенью

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США начнут осенью текущего года перебрасывать свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу в рамках их постоянного размещения на континенте. Это подтвердил во вторник Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"F-35 очень важен. <...> Наша диспозиция в военном плане сильна, но ей бросают вызов. И часть этого вызова представляет собой эволюция самолета пятого поколения Су-37 у россиян", - заявил Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. "Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию", - подчеркнул военачальник. Он одновременно является главой Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

Ранее Пентагон уточнял, что американские самолеты F-35 будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Кроме того, эти истребители-бомбардировщики стоят на вооружении ряда европейских партнеров США.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания ранее принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в 2019 году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.

Поддержка Киева

Кроме того, Уолтерс отметил, комментируя далее рост напряженности в отношениях России и Украины, что Вашингтон и его союзники стараются активно укреплять позиции Киева.

"Сама Украина, а также ее партнеры в регионе делают все возможное, чтобы с каждой секундой укреплять ее позицию. Чтобы, если вторжение действительно состоится, они [украинские власти] бы занимали позиции, более всего способствующие успеху. И не только в плане своих сил, но и с партнерами в регионе", - сказал генерал, не вдаваясь в детали. На вопрос сенатор Энгеса Кинга (независимый, от штата Мэн) о том, способны ли украинские власти отразить потенциальное вторжение России, он ответил: "Я, разумеется, так считаю". "С течением времени, сенатор", - добавил Уолтерс.

Он также выразил мнение, что жители Донбасса в основном ассоциируют себя с Украиной, а не Россией. "Я бы охарактеризовал это как высокую степень лояльности стране Украина", - утверждал Уолтерс. Когда же Кинг поинтересовался, верно ли представление о том, что заявления России о готовности защищать русскоязычное население Донбасса не найдут отклика на востоке Украины, генерал ответил: "Я согласен, сенатор".

Командующий добавил, что официальные лица правительства США высокого ранга находятся в последние недели в контакте с руководством и в Киеве, и в Москве. "Знаю, что наши старшие должностные лица выразили глубокую обеспокоенность по поводу мощной деятельности в Донбассе и Крыму", - заявил Уолтерс.

В свою очередь Кинг фактически сравнил предупреждения Москвы о готовности защищать права русскоязычного населения Донбасса с вторжением Германии в Судеты осенью 1938 года. "Должен сказать, что мне это немного напоминает о 1938 году и Судетах, германских планах освобождения говоривших на немецком языке людей. Очень схожие вещи мы слышим со стороны России", - утверждал американский законодатель.

Обострение на востоке Украины

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Песков подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Он также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.