Белый дом указал всем ведомствам срочно обновить ПО Microsoft Exchange из-за уязвимости

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Белый дом потребовал от всех американских правительственных ведомств незамедлительно установить выпущенное обновление программного обеспечения (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft, а также призвал всех других пользователей сделать то же самое из-за существующих уязвимостей. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Microsoft сегодня выпустила набор ключевых обновлений для ПО Exchange. Мы призываем всех владельцев и пользователей Exchange Server Microsoft немедленно установить эти обновления. Правительство США подаст пример - мы требуем от всех ведомств немедленно установить обновления на серверах Exchange", - сказала она.

"Если эти уязвимости приведут к возникновению более крупного инцидента, мы будем работать над его устранением совместно с частным сектором", - добавила Нюбергер.

В начале марта не менее 60 тыс. организаций и компаний в США подверглись взлому из-за уязвимостей Microsoft Exchange Server. Американская администрация пока не смогла назвать тех, кто, как она считает, несет ответственность за кибератаку через эти лазейки. После атак корпорация была определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране. Ожидается, что Microsoft получит $150 млн.