В Пентагоне заявили, что отправка 500 военных США в ФРГ укрепит потенциал сдерживания

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию поможет укрепить потенциал во всех сферах, в том числе в наземном измерении. Такое мнение высказал во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По словам генерала, дислоцирование идет в русле предыдущих планов по переброске сил. "Задача в том, чтобы направить многоцелевую группу в совместную организацию театров военных действий в Висбадене, Германии. Это приблизительно 500 военнослужащих, - сказал Уолтерс, являющийся также главой Европейского командования ВС США. - Это закрепит наш потенциал во всех сферах, [в частности] наземном измерении для наращивания потенциала сдерживания".

Как отмечается в распространенном во вторник сообщении пресс-службы командования Армии (Сухопутных войск) США в Европе и Африке, осенью оно пополнится двумя подразделениями и сохранит три объекта в Германии. Речь идет о многоцелевой группе, которая будет развернута в сентябре, и командовании театра военных действий, приступающем к выполнению задач в октябре.

Многоцелевая группа будет состоять из полевой артиллерии, ПРО и ПВО, разведки, авиации, специалистов по киберсфере, радиоэлектронной борьбе и космосу. Командование театра военных действий должно "повысить боеготовность и оперативную совместимость интернациональных сил" путем взаимодействия при проведении учений и операций.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин, США увеличат свой контингент в Германии на 500 военнослужащих ближайшей осенью.