Представители США и Швеции обсудили роль ОБСЕ в урегулировании в Донбассе

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник обсудил по телефону со статс-секретарем шведского премьер-мнистра Карин Валленстен ситуацию на границе РФ и Украины, а также роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"[Они] обсудили общую обеспокоенность по поводу стремительного наращивания российского военного присутствия и провокаций в оккупированном Крыму и на границе с Украиной. Они обсудили важнейшую роль, которую ОБСЕ играет в усилиях по урегулированию конфликта в Донбассе, предлагая поддержку расширению мониторинга и отчетности в ответ на дестабилизирующие шаги со стороны РФ", - утверждается в сообщении. Швеция в настоящий момент председательствует в ОБСЕ.

Кроме того, Салливан и Валленстен обсудили ряд других вопросов, в том числе ситуацию в Йемене, двусторонние отношения между США и Швецией, борьбу с изменением климата. "Салливан высоко оценил действия Швеции, направленные на защиту своей инфраструктуры связи, а также ее твердую позицию относительно нарушений прав человека в Китае", - добавили в Белом доме.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.