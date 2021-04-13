Неформальная встреча Лукашенко и Алиева продолжалась пять часов

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев провели во вторник в Баку неформальную встречу, которая продолжалась около пяти часов и завершилась только к полуночи по местному времени (около 23:00 мск). Об этом сообщает агентство БелТА.

Оно не уточняет, какие именно вопросы обсуждали лидеры двух стран. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что главы государств рассмотрят "основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества". По информации Telegram-канала "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко, на неформальной встрече во вторник обсуждались в основном международные вопросы, в переговорную комнату президентам передали "толстые стопки документов".

В среду, 14 апреля, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут официальные переговоры в резиденции президента Азербайджана. Ожидается, что основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.

Как отметил ранее во время общения с журналистами посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков, прошлый год был сложным и напряженным для развития экономического сотрудничества, в первую очередь из-за ситуации с пандемией коронавируса. При этом в прошлом году товарооборот между Белоруссией и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов, увеличившись более чем на 30 товарных позиций. Азербайджан вошел в число 15 крупнейших торговых партнеров Белоруссии.

"Поэтому увеличение экспортного потенциала между нашими государствами - это реальная задача, над которой нужно работать. Этой цели посвящен в том числе и визит главы государства, - цитирует БелТА слова Андрея Равкова. - Визит на высшем уровне - это не только политический вопрос. Это прежде всего придание импульса отношениям между двумя странами и государственному аппарату, что позволит развивать точки соприкосновения в пользу наших народов".