Посла России в Швеции вызвали в МИД в связи кибератаками на федерацию спорта

СТОКГОЛЬМ, 14 апреля. /ТАСС/. Посол России в Швеции был вызван в МИД королевства в связи с якобы осуществленными РФ в период с декабря 2017 по май 2018 года кибератаками на Федерацию спорта Швеции. Об этом глава внешнеполитического ведомства Анн Линде сообщила во вторник в Twitter.

"Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных в отношении Федерации спорта Швеции, нарушающие существующие нормы. Посла России вызвали в МИД для объяснений", - написала она.

Шведская прокуратура сообщила во вторник в пресс-релизе, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных РФ в период с декабря 2017 года по май 2018-го кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось Полицией безопасности Швеции в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных разведкой РФ, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.

Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД РФ не раз напоминали, что Россия последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.