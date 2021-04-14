Экс-замгенсека НАТО прокомментировала разговор Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден держат открытым канал связи, и это можно считать отличным знаком для двусторонних отношений. Такое мнение выразила во вторник бывший первый заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Роуз Готтемюллер, комментируя в переписке с корреспондентом ТАСС по электронной почте новый телефонный разговор российского и американского лидеров.

Готтемюллер затруднилась предположить, где и когда Вашингтон рассчитывает организовать встречу Путина и Байдена. О том, что американский президент выдвинул такую инициативу, сообщили по итогам беседы двух лидеров Кремль и Белый дом. "У меня нет никакой инсайдерской информации о том, где Белый дом предложил бы провести саммит", - сказала отставной американский дипломат. "Однако я считаю отличным знаком то, что канал связи между президентом Байденом и президентом Путиным открыт, и что они считают приоритетом обсуждение стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Афганистана, Ирана, Украины и изменения климата", - подчеркнула Готтемюллер.

Она выразила надежду на участие России в многостороннем виртуальном саммите по борьбе с изменением климата на планете, который США собираются организовать 22-23 апреля. "Я надеюсь, что президент Путин согласится присоединиться к многостороннему саммиту по климату в дополнение к двустороннему саммиту с президентом Байденом. Обе эти [встречи на высшем уровне] будут являться благоприятной возможностью зацементировать упомянутый важный канал связи", - заявила Готтемюллер.

Пост заместителя генсека Североатлантического альянса она занимала в 2016-2019 годах. До этого (в 2012-2016 годах) Готтемюллер являлась заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В последнее время отставной дипломат преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Байден в беседе с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", добавил Кремль.