Блинкен и Кулеба на встрече в Брюсселе затронули тему "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Ситуация со строительством газопровода "Северный поток - 2" была в числе тем, которые госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждали во вторник на встрече в Брюсселе. Об этом представитель Госдепартамента высокого ранга сообщил журналистам на брифинге, стенограмму которого распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Да", - ответил сотрудник Госдепа, отвечая на вопрос, поднималась ли во время встречи тема "Северного потока - 2". "Это было упомянуто, их [Киева] позиция по "Северному потоку - 2" <...>, их беспокойство относительно этого", - продолжил чиновник. По его словам, Блинкен тоже выразил обеспокоенность американской администрации в связи со строительством газопровода. "[Госсекретарь отметил], что мы продолжаем объяснять Германии, а также, конечно, России, что считаем это плохой идеей, наносящим ущерб проектом", - продолжил он.

Вашингтон открыто выступает против сооружения "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.