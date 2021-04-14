В Госдепе сообщили, что Блинкен и Кулеба не обсуждали возможность членства Украины в НАТО

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе прошедшей во вторник в Брюсселе двусторонней встречи не обсуждали возможность членства Украины в НАТО. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"В ходе этой встречи конкретно до этого дело не дошло", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Вы знаете, что мы придерживаемся Бухарестской декларации 2008 года", - отметил дипломат.

"Однако, конечно же, Украина может много чего делать совместно с НАТО в рамках своей Годовой национальной программы [под эгидой Комиссии Украина - НАТО]", - заявил он. "Есть много чего с точки зрения [военной] подготовки, с точки зрения различных видов поддержки, что НАТО может предложить, чтобы Украина могла этим воспользоваться", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства. Текст брифинга распространила пресс-служба Госдепартамента.

В апреле 2008 года на саммите в Бухаресте главы государств НАТО отказались предоставлять Украине и Грузии Планы действий для членства, а взамен выступили с политической декларацией о том, что Киев и Тбилиси "со временем смогут вступить в НАТО". Тогда же в НАТО появилась формулировка, что решения о приеме в НАТО новых государств вправе принимать только 26 (их было столько в 2008 году) стран НАТО.

Как заявил МИД Украины, Блинкен и Кулеба в ходе встречи уделили особое внимание дальнейшим внутренним трансформациям Украины, в частности необходимым для вступления в НАТО. Сам Кулеба назвал переговоры "хорошей встречей" и уточнил, что в их ходе стороны обсудили вопрос присутствия российских войск вблизи границы с Украиной, заявив об их "небезопасном скоплении".

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Песков подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Он также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.