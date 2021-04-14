Эксперт: Россия и США нащупывают путь к более ответственному управлению своими отношениями

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия и США нащупывают в настоящее время путь отхода от острой конфронтации к управлению двусторонними отношениями более ответственным образом. Такую точку зрения изложил во вторник бывший помощник по России 43-го президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм.

Он прокомментировал в переписке с ТАСС телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, состоявшийся во вторник, а также идею проведения двусторонней встречи на высшем уровне, выдвинутую американской стороной.

"Предложение провести в ближайшем будущем саммит для обсуждения полного спектра вопросов в [двусторонних] отношениях дало возможность не для "перезагрузки" связей, а скорее для восстановления более нормальных дипломатических контактов. И простая договоренность о том, как поддерживать эти контакты, стала бы главным, если не единственным, осязаемым итогом [предстоящего] саммита", - убежден Грэм.

В последние годы он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является бывший помощник президента Ричарда Никсона по национальной безопасности и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Несмотря на накаленную риторику"

Американский эксперт дал высокую оценку нынешней беседе лидеров России и США.

"В целом разговор был важным актом дипломатии. И хорошим знаком стало то, что заявления Белого дома и Кремля о содержании беседы в общем совпадали, не различались так значительно, как после [состоявшегося в январе] первого телефонного звонка президентов. Все это наводит на мысль, что, несмотря на накаленную риторику в обеих столицах, две страны медленно нащупывают путь к более ответственному и устойчивому управлению отношениями, которые будут оставаться во многом основанными на соперничестве", - считает аналитик.

На фоне украинского кризиса

"Несмотря на то, что такое, скорее всего, не было произнесено вслух, это [идея проведения саммита] задумывалось как явное поощрение для России, чтобы она не предпринимала никаких агрессивных действий в отношении Украины", - полагает Грэм.

На его взгляд, "поводом для телефонного разговора между президентом Байденом и президентом Путиным стал разворачивающийся кризис вокруг Украины".

"Соединенные Штаты явно хотели бы видеть деэскалацию напряженности. И одним из способов содействовать этому были перевод американо-российских отношений в более широкий контекст и намек на то, что некоторое [их] улучшение возможно", - предположил бывший сотрудник Белого дома высокого ранга.

"Конечно, Байден повторно изложил свое твердое намерение защищать американские интересы от того, что он считает злонамеренными российскими действиями, а также подчеркнул "непоколебимую" приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Этот шаг был критически важен для сохранения поддержки его политики в отношении России со стороны общественности [в США]. Однако Байден также очертил сферы, в которых, по его мнению, Соединенные Штаты и Россия ввиду совпадения интересов способны сотрудничать", - добавил специалист.

Проведение саммита

По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Байден в беседе с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, и Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне. Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", подчеркнул Кремль.