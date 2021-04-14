Пелоси пригласила Байдена 28 апреля выступить с первым обращением к Конгрессу

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник пригласила президента США Джо Байдена 28 апреля выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа.

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и [реализации] возможностей этого исторического момента", - говорится в письме, которое Пелоси направила главе государства. Текст этого документа распространила пресс-служба спикера.

Если Байден примет приглашение, то это будет его первое выступление перед Конгрессом за время президентства, которое началось 20 января. Как отмечает газета The Hill, обычно президенты США выступают с речью перед законодателями уже через несколько недель после вступления в должность, однако на фоне пандемии Байден этого до сих пор не сделал.

Имеется в виду ежегодное выступление главы администрации США на Капитолийском холме. Однако, поскольку Байден лишь 20 января вступил в должность главы государства, речь не идет о полноценном традиционном послании "О положении страны", с которым американский лидер каждый год обращается к законодателям и рядовым согражданам.